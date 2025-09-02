A partir das 23h dessa segunda-feira (1º), um transformador de 542,6 toneladas será transportado pela BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em operação autorizada e acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela concessionária EPR Via Mineira.

O conjunto tem 99,7 metros de comprimento, 6,9 metros de largura e 5,6 metros de altura. O trajeto foi dividido em etapas e horários específicos para garantir a segurança e reduzir impactos no tráfego:

Segunda-feira (1º) – 23h às 4h: km 543,8 (Olhos D’água) ao km 554,4 (PRF Nova Lima)

Terça-feira (2) – 20h às 4h: km 554,4 (PRF Nova Lima) ao km 606,8 (PRF Congonhas)

Quarta-feira (3) – 20h às 4h: km 606,8 (PRF Congonhas) ao km 639,8 (Posto Trevão, Lafaiete)

Quinta-feira (4) – 8h às 16h: km 639,8 (Posto Trevão, Lafaiete) ao km 773 (Juiz de Fora)

Outras operações de cargas especiais estão previstas para as próximas semanas, com cronogramas a serem divulgados previamente.

Tags:

BR-040