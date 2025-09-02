Um veículo Fiat/Uno pegou fogo e foi completamente destruído na manhã desta terça-feira (2), no km 79 da rodovia estadual MGC-383, em Coronel Xavier Chaves. O incidente, que ocorreu no sentido Belo Horizonte – São João Del Rei, não deixou feridos.

O motorista, um jovem de 24 anos, relatou à Polícia Militar Rodoviária que o carro perdeu potência e, em seguida, ele sentiu um forte cheiro de gasolina. Ao parar o veículo, notou também uma grande quantidade de fumaça saindo debaixo do automóvel, que foi tomado pelas chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para controlar o incêndio, que se alastrou para a vegetação às margens da rodovia. Para os trabalhos, o local ficou interditado por cerca de 30 minutos.

