A Polícia Militar investiga um furto ocorrido em uma joalheria na região central de Conselheiro Lafaiete. O crime foi descoberto na manhã dessa segunda-feira (1º), quando o proprietário encontrou vitrines danificadas e percebeu a falta de joias em ouro e prata.
A ação dos criminosos, registrada por câmeras de segurança, ocorreu na última sexta-feira (30). Os homens arrombaram a porta lateral de um comércio vizinho e, de dentro dele, fizeram buracos nas paredes para acessar outras duas lojas até chegarem à joalheria.
Representantes dos estabelecimentos confirmaram os arrombamentos e os danos estruturais causados pelos invasores. A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia no local e coletar evidências. As investigações continuam para localizar e prender os responsáveis.