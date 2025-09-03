Na tarde de terça-feira (2), a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no Bairro Grogotó, em Barbacena.
Durante operação, o jovem tentou fugir ao perceber a presença dos militares e jogou ao chão uma bolsa que carregava. Dentro dela, foram encontrados 25 pedras de crack, oito buchas de maconha e dois papelotes de cocaína.
O menor assumiu a propriedade do material e foi encaminhado para a delegacia.
Tags:
Adolescente | apreendido | De | Droga | Drogas | Tráfico | tráfico de drogas