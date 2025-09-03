Na tarde de terça-feira (2), a Polícia Militar prendeu suspeitos de tráfico de drogas no bairro Tejuco, em São João del-Rei. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre uma residência usada para venda de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, um homem foi flagrado comprando drogas no local e abordado com uma pedra de crack. Na sequência, os policiais cercaram a casa, onde um dos suspeitos tentou fugir, jogando objetos em uma horta e em um galinheiro. Com autorização da moradora, foram apreendidas duas barras e uma bucha de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e outras porções da droga.

Em outro imóvel ligado aos envolvidos, a PM encontrou ainda uma pedra de crack, uma faca com resquícios da substância e um papelote de cocaína. Todos os suspeitos foram presos em flagrante e levados à delegacia.

