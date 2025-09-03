Uma mulher de 32 anos, grávida de 9 meses, procurou a Polícia Militar para denunciar agressões e ameaças sofridas por seu companheiro, também de 32 anos, no bairro Antônio Procaci, em Cataguases, nessa terça-feira (2).

De acordo com o relato da vítima, as agressões tiveram início após ela se recusar a dar ao companheiro a quantia de R$ 50 para a compra de drogas. Ela informou que o homem estava embriagado no momento das agressões físicas.

Em determinado momento, a mulher conseguiu escapar da residência e pedir socorro na rua, sendo atendida por uma ambulância que a encaminhou para atendimento no Hospital de Cataguases.

Ao retornar para casa, a vítima descobriu que o agressor havia trancado as portas da residência e fugido do local com as chaves. A Polícia Militar orientou a mulher sobre os procedimentos que devem ser seguidos.