A Polícia Militar prendeu um homem de 51 anos, nessa terça-feira (2), acusado de tentar matar outro, de 29, em Capela Nova. A prisão ocorreu no bairro Ponte Chave, após rastreamento e diligências iniciados no domingo (31), quando o crime foi cometido.

O suspeito foi abordado dentro de um veículo Fiat Uno. Ele confessou o crime e indicou onde a arma estava escondida. No local, a PM apreendeu um revólver calibre .38, que, segundo o acusado, foi o usado no dia do crime. O autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma apreendida.

A tentativa de homicídio aconteceu na localidade do Melo, zona rural da cidade. A motivação do crime seria uma desavença anterior entre os dois. A discussão começou quando eles se reencontraram, evoluiu para agressões físicas e culminou com um tiro contra o tórax da vítima.

O homem foi socorrido consciente e levado a um hospital em Barbacena, onde, após exames, foi constatado que não corria risco de morte.

Tags:

Preso | Tentativa