A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, em parceria com unidades policiais de outros estados, um homem de 25 anos investigado por um homicídio ocorrido no município de Antônio Carlos, em abril deste ano.



O suspeito foi localizado e preso em São Paulo, no momento em que tentava fugir, usando documentação falsa.

O mandado de prisão solicitado pela PCMG em desfavor do indivíduo foi cumprido e os procedimentos de polícia judiciária realizados.



De acordo com o delegado regional de Barbacena, Saulo do Prado, “a ação representa o resultado de um trabalho técnico, coordenado e articulado, que envolveu diligências de campo, análise de imagens, oitivas e cooperação entre unidades policiais de diferentes estados, reafirmando o compromisso da Polícia Civil de Minas Gerais com a repressão qualificada à criminalidade”.

Homicídio:

Na ocasião do crime, o suspeito teria corrido atrás da vítima, de 29 anos, em via pública e realizado diversos disparos de arma de fogo, atingindo o homem no rosto e tórax. Logo após os fatos, o investigado fugiu do local em uma motocicleta.