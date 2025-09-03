O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interditará totalmente uma ponte na LMG-874, na Zona da Mata, a partir desta segunda-feira (8/9), para realizar obras de alargamento e instalação de uma passarela para pedestres. A ponte do Zamba fica no km 4,4 da rodovia e passa sobre o Rio Paraibuna, na divisa entre Juiz de Fora e Matias Barbosa.

A interrupção total do fluxo de veículos irá até o dia 12/9. A partir do dia 13/9, a interdição será parcial, em apenas uma pista, com a adoção do sistema Pare e Siga por cerca de quatro meses, aproximadamente. A autarquia informa que há, no entanto, a possibilidade de outras interrupções totais do trecho novamente, na medida da necessidade e da evolução das obras.

O DER-MG orienta os motoristas para se prepararem para possíveis retenções no tráfego e saírem um pouco mais cedo de casa neste período. A autarquia recomenda duas rotas alternativas: um trajeto para carros e ônibus, de 28 quilômetros de extensão, e outro para veículos de carga, de 49 quilômetros de extensão, conforme o mapa abaixo.

Ponte do Zamba

A ponte recebe uma média diária de 3.342 veículos, dentre os quais 425 são de carga, e é muito utilizada por moradores de Matias Barbosa que trabalham e buscam atendimento especializado na área da saúde em Juiz de Fora.

O DER-MG elaborou um projeto de engenharia para o alargamento da ponte e a construção de uma passarela exclusiva para pedestres para solucionar problemas históricos de circulação no trecho. Por estar localizada na divisa entre as duas cidades, a estrutura impõe uma restrição significativa ao transporte público. Devido ao Decreto Estadual nº 44.603/07, as linhas de ônibus de cada cidade são obrigadas a operar somente até o limite municipal. Isso força os passageiros a desembarcarem, atravessarem a ponte a pé e embarcarem em um novo veículo para seguir viagem.

"Essa obra é fundamental para atender a uma demanda crescente, que inclusive já é acompanhada de perto pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)", explica Mauro Gomes, coordenador Regional do DER-MG.

A ponte do Zamba foi erguida em 1928 e faz parte do trajeto da antiga Estrada União Indústria e da BR-3. Desde então, a travessia passou por várias manutenções e reformas, mas manteve as dimensões da época da construção. Com as obras, a ponte de 35,2 metros de extensão aumentará a largura de 8,5 metros para 10,30 metros.

