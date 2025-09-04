Um homem acusado de estupro de vulnerável em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, foi preso no último dia 28 de agosto ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, após ser deportado dos Estados Unidos.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi cometido em maio de 2023 contra uma menina de 13 anos. Após a acusação, o homem fugiu para os EUA. Em 2024, a Justiça mineira decretou sua prisão preventiva e, a pedido do MPMG, ele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

O acusado foi detido em solo norte-americano em 24 de julho e, com a deportação, teve o mandado de prisão cumprido no Brasil. Ele foi encaminhado ao presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

De acordo com o promotor de Justiça Jonas Júnio Linhares Costa Monteiro, o homem também responde a outra ação penal por estupro, ocorrida entre 2019 e 2020. Caso seja condenado nos dois processos, poderá receber pena de até 25 anos de reclusão.

