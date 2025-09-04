Um advogado foi preso na noite desta quarta-feira (3), após tentar impedir a ação da Polícia Militar (PM) contra o tráfico de drogas no bairro Beira Rio, em Cataguases. Ele e um outro suspeito resistiram à prisão e agrediram os policiais com chutes e empurrões. A prisão aconteceu na rua Sady Soares Mendonça, onde a PM monitorava um ponto de tráfico.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe da Patrulha de Operações tinha informações prévias sobre a venda de drogas no local. Durante o monitoramento, os militares flagraram dois usuários, comprando quatro pedras de crack de um homem, conhecido como "Feijão". Um dos usuários confessou que havia comprado a droga por R$7 e que era para consumo próprio.

Com a confirmação do crime, os policiais tentaram entrar na residência, mas foram impedidos. O advogado se agarrou ao portão e o outro suspeito desobedeceu às ordens dos militares. Ambos reagiram à prisão, agredindo os policiais. Foi necessário o uso de força para contê-los e algemá-los.

Na presença de testemunhas, a equipe fez buscas no imóvel e encontrou:

R$ 721 em dinheiro;

Sete pedras de crack;

Quatro balanças de precisão;

11 câmeras de segurança;

Um DVR (aparelho de gravação de imagens);

Quatro celulares;

Dois rádios transmissores.

Os quatro envolvidos foram presos em flagrante. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cataguases foi informada sobre a prisão do advogado.