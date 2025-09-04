Uma operação policial resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e materiais de embalagem, nessa quarta-feira (3), no bairro Bela Vista, em Leopoldina.

A ação, que contou com o apoio de um helicóptero da equipe Pegasus, tinha como objetivo desarticular um esquema de tráfico de drogas.

Durante as buscas, a equipe da Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) localizou diversos produtos ilícitos, incluindo uma pedra bruta de cocaína/pasta base e 30 pinos da mesma substância, além de uma planta de maconha.

No local, também foram encontrados diversos materiais utilizados na preparação e distribuição de entorpecentes, como sacolas plásticas para embalagem e rótulos com a logomarca de facções criminosas. Entre os rótulos apreendidos, alguns continham a inscrição "serrão-JB facho Assunção C.V Pó 15", enquanto outros traziam a imagem da folha da maconha e a inscrição "Genivaldo 35 anos".

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados para as providências legais.

Tags:

Prende | Tráfico