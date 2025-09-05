O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um ex-servidor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poços de Caldas e a filha dele por esquema de cobrança indevida de empresas interessadas em terrenos no distrito industrial do município.

Segundo a Promotoria de Justiça Criminal, o ex-servidor se apresentava como responsável pelo programa de doação de lotes e exigia pagamentos em dinheiro para liberar as áreas, entregando às vítimas atas falsificadas do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial (CDEI).

As investigações apontam que os prejuízos superam R$ 380 mil. Uma das empresas pagou R$ 100 mil, sendo R$ 80 mil transferidos para a conta da filha do acusado. Outra vítima desembolsou R$ 130 mil, dos quais R$ 60 mil foram para a filha e R$ 40 mil para o ex-servidor. Uma terceira chegou a emitir dez cheques de R$ 25 mil, mas a maioria foi sustada.

A filha do ex-servidor, segundo o MPMG, recebia valores em sua conta bancária ciente da origem ilícita. O ex-servidor foi denunciado por estelionato, falsificação de documento público e corrupção passiva, enquanto a filha responderá por corrupção passiva.

O MPMG pede indenização de R$ 380 mil às vítimas e valor equivalente por danos morais coletivos.

