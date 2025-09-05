A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), desencadeou nessa quinta-feira (4) a operação Fim da Linha, que resultou na prisão de um homem de 33 anos, investigado por duas tentativas de homicídio em Rio Novo.

Segundo as apurações, no final de junho deste ano, a vítima, um homem de 58 anos, sofreu uma tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, sem motivo aparente. Poucos dias depois, ele registrou outra ocorrência relatando novo atentado, desta vez, o suspeito teria utilizado uma motocicleta. A gravidade dos fatos levou a Polícia Civil a representar pela prisão do suspeito e pela busca e apreensão em sua residência, cumpridas nesta quinta-feira.

A operação foi coordenada pela delegada Lujan Pinheiro de Souza, titular da Delegacia de Polícia Civil em Rio Novo, com o apoio de policiais civis lotados no município e também em Juiz de Fora.

"A prisão deste suspeito é fruto de um trabalho investigativo criterioso e de uma resposta firme diante de crimes que colocam em risco a vida das pessoas. Nosso objetivo é assegurar a proteção da vítima e transmitir à sociedade a confiança de que a Polícia Civil atua com rigor para responsabilizar os autores de delitos graves", ressaltou a delegada Lujan Pinheiro.

As investigações prosseguem para a completa elucidação do caso, e o preso foi encaminhado ao sistema prisional.

Tags:

Crime | Homicídio | Polícia | Preso | prisão | Tentativa