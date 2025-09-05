Na manhã de quinta-feira (4), uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na comunidade de Prudentes, zona rural de Senhora de Oliveira.

Durante a ação, foram encontradas na residência alvo duas espingardas tipo escopeta, além de frascos contendo pólvora e chumbo. Os policiais também apreenderam 17 espoletas, cinco cartuchos vazios e oito cartuchos deflagrados.

O morador do imóvel, um homem de 49 anos, foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde as armas de fogo e os demais materiais recolhidos ficaram à disposição da Justiça.

Armas | Delegacia | operação | Polícia | Preso