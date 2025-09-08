Na madrugada de domingo (7), um acidente no km 188 da BR-494, em São João del-Rei, deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta saiu parcialmente da pista, atravessou uma canaleta e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

O Samu socorreu uma das vítimas, que estava inconsciente, e a encaminhou à Santa Casa de Misericórdia. A outra pessoa morreu no local e foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) sem identificação. A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe para apurar as causas do acidente.

