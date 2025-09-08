A Polícia Militar realizou duas apreensões por tráfico de drogas em Barbacena entre sábado (6) e segunda-feira (8).

Na primeira ocorrência, no bairro São Pedro, um homem de 20 anos foi flagrado tentando fugir ao perceber a presença policial. Com ele, foi apreendido um tablete de maconha. Em seguida, os militares localizaram em sua residência 13 tabletes de maconha, três barras maiores, quatro porções, duas buchas da mesma droga, duas balanças, uma máquina de cartão, anotações do tráfico e R$ 417,00. O suspeito foi preso em flagrante.

Na segunda ação, no bairro Grogotó, um adolescente de 16 anos e um homem de 27 foram surpreendidos durante patrulhamento. Com o menor, foram encontradas 11 buchas de maconha, três invólucros de cocaína, 24 pedras de crack, R$ 140,00 e um celular. O homem portava uma faca de 20 cm. Ele foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e posse de arma branca, enquanto o adolescente foi apreendido.

