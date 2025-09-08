A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (8), em Cataguases. A ação ocorreu no Centro, durante o policiamento da festa de aniversário da cidade, após uma denúncia de ameaça com arma.

Por volta da 00h15, militares receberam um chamado informando que um homem armado estava ameaçando pessoas nas proximidades do Calçadão. No local, os policiais notaram que alguns suspeitos se dispersaram. E o adolescente tentou se esconder atrás de um caminhão.

Na abordagem, nada foi encontrado em sua posse pessoal. No entanto, um revólver Taurus, calibre .32, desmuniciado, foi localizado no chão, próximo de onde ele se escondeu. Segundo o próprio adolescente, ele havia pegado a arma de um desconhecido para escondê-la ao perceber a chegada das viaturas.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido. Ele passou por uma avaliação médica e, em seguida, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado às autoridades na presença de sua avó.

Tags:

Adolescente | apreendido