A Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos, nesse domingo (7), quando foi chamada no bairro Vila São Vicente, em Congonhas, para atender a uma ocorrência de ameaça.

O suspeito do crime que também já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas, durante a abordagem ainda portava 20 pedras de crack.

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e ameaça, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

