Em Ubá, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (8), um homem, de 29 anos, suspeito de cometer feminicídio consumado contra uma jovem, de 19. O corpo da vítima foi encontrado no bairro Industrial, por volta das 7h30, com diversos hematomas.

Os levantamentos policiais tiveram início logo após a perícia ser acionada. Equipes da PCMG reuniram elementos que levaram à identificação do suspeito, com base em provas colhidas no local e nas primeiras investigações.

Conforme apurado, o investigado havia marcado, via aplicativo, um programa sexual com a vítima nesse domingo (7). Já em sua residência, após um desentendimento possivelmente relacionado ao valor combinado, o homem teria agredido e matado a jovem.

No momento em que foi localizada, já sem vida, a vítima estava vestindo apenas roupas íntimas. O corpo foi envolto em um lençol e abandonado em frente ao portão da casa do suspeito. Na residência, também foram identificados sinais de luta corporal e manchas de sangue.

De acordo com o delegado Giovane Rodrigues de Faria Dantas, "trata-se de um crime bárbaro, tendo em vista que o investigado, logo após matar a vítima, abandonou o corpo em frente ao portão de sua casa e seguiu para o trabalho normalmente, como se nada houvesse ocorrido".

"A rápida atuação da equipe da Delegacia Regional em Ubá foi crucial para dar a resposta a um crime tão violento, demonstrando que não haverá impunidade", completa Dantas.

As investigações continuam e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

