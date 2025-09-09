Uma escola estadual no bairro Matozinhos, em São João del-Rei, foi alvo de furto na madrugada de domingo (7). Segundo a Polícia Militar, o autor arrombou a área de armazenamento de botijões de gás e levou cinco unidades.

Armários usados para guardar roupas esquecidas por alunos também foram violados, e as peças foram espalhadas por diversos pontos da escola, incluindo um banheiro. Próximo ao muro da instituição, foi encontrada uma mesa que pode ter sido utilizada para facilitar a invasão.

A supervisora do turno da manhã percebeu os sinais de arrombamento ao chegar na escola nesta segunda-feira (8). Houve ainda danos na pingadeira do muro e o desaparecimento de um cadeado de uma das entradas.

Imagens do sistema de videomonitoramento registraram a ação de um indivíduo durante a madrugada. A perícia técnica foi acionada e exames complementares serão realizados. Até o momento, o suspeito não foi identificado.