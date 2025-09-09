Um homem de 37 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na noite de domingo (7), em Leopoldina. O caso ocorreu por volta das 18h30, em uma estrada de terra entre os bairros Rancheria e Três Cruzes.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que seguia de carro acompanhado da esposa quando ouviu disparos e percebeu ter sido alvejado no ombro esquerdo. Ele afirmou ter visto um veículo, possivelmente um Fiat Siena ou Grand Siena de cor prata ou branca, passando pelo local.

A esposa, de 32 anos, confirmou a versão e disse que ambos retornavam de Laranjal no momento da ocorrência.

O homem foi socorrido à Casa de Caridade Leopoldinense, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. A perícia esteve no hospital para realizar os trabalhos técnicos.