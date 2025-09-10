Um homem de 39 anos, acusado de envolvimento em um homicídio em 2020 na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, foi preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil no último dia 28 de março.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), ele foi denunciado por participar do assassinato de uma vítima que teria sido colocada no porta-malas do próprio carro antes de ser levada ao local onde foi executada a tiros. O crime teria sido cometido por motivo torpe, com meio cruel e dificultando a defesa da vítima.

A prisão ocorreu após pedido da Promotoria de Justiça de Inhapim, que incluiu o nome do acusado na Difusão Vermelha da Interpol. Após ser detido, ele foi encaminhado à delegacia de capturas em Fortaleza (CE) e deve ser transferido para Minas Gerais.

O processo segue em tramitação na comarca de Inhapim. Se condenado, o réu poderá cumprir pena de 12 a 30 anos de prisão em regime fechado.