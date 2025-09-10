Na noite desta terça-feira (9), a Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na Rua Maria Cristina, bairro Vale do Sol, em Viçosa.

Durante patrulhamento, os militares avistaram suspeitos já conhecidos no meio policial. Um deles tentou fugir, mas foi localizado e preso junto ao comparsa. No decorrer da ação, a PM também encontrou o local utilizado como esconderijo para os entorpecentes.

Foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, 29 pedras de crack, R$ 450 em dinheiro, um celular Motorola e um carregador portátil.

Os autores e o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

viçosa