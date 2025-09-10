Um foragido da Justiça com antecedentes criminais e suspeita de envolvimento com facção criminosa foi preso nessa terça-feira (9), na cidade de Tocantins.

A prisão é resultado de operação integrada do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Agência de Inteligência da 4ª Região e do 21º BPM.

Em cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão, equipes da Polícia Militar, com apoio de cães, foram até o imóvel onde estava o foragido. No local, também foram apreendidos uma pequena porção de maconha e três aparelhos celulares, que serão submetidos a perícia.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ubá e, em seguida, encaminhado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.