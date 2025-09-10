Duas mulheres de 35 e 40 anos foram presas, em Conselheiro Lafaiete, acusadas de falsa comunicação de crime e lesão corporal, no último domingo (7). Elas foram detidas após darem entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos e alegarem ter sido vítimas de um assalto, uma história que mais tarde se provou ser uma invenção para encobrir uma briga entre as duas.

O caso teve início quando a mulher de 40 anos, com um ferimento no queixo, acionou a Polícia Militar (PM) com um relato detalhado: um homem armado teria as abordado na porta de seu apartamento. Ela contou que a outra mulher, sua ex-companheira, teria tentado defendê-la, e que ambas sofreram agressões durante a luta corporal com o suposto criminoso.

O relato falso mobilizou imediatamente várias viaturas da PM para a região, na tentativa de localizar o autor do crime. A polícia realizou levantamento de imagens de câmeras de segurança e conversou com moradores, mas não encontrou qualquer vestígio do assaltante.

A confissão:

A verdade veio à tona pouco tempo depois, quando a mulher de 40 anos fez uma nova ligação para a polícia, desmentindo a versão inicial. Ela confessou que não houve assalto e que os ferimentos foram resultado de uma briga com sua ex-companheira, que evoluiu para agressões mútuas. A mulher alegou ter inventado o assalto por medo de que a ex-companheira continuasse com as agressões.

A Polícia Militar localizou a segunda envolvida, que confirmou a briga e as agressões. Com a confissão de ambas, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

A PM aproveitou a ocasião para reforçar um alerta à população sobre as graves consequências da falsa comunicação de crime, prevista no Artigo 340 do Código Penal. Além de ser uma infração que pode levar à detenção e multa, essa prática desvia recursos e tempo de policiais que poderiam estar empenhados em ocorrências reais.