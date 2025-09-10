Um idoso de 67 anos foi detido em flagrante na terça-feira (9) sob suspeita de tentar cometer estupro e aliciar uma criança de 9 anos com deficiência. O caso ocorreu no Bairro Encoberta, em Muriaé.

Um sargento, que estava fora do expediente, foi alertado por moradores sobre o comportamento suspeito do idoso, já conhecido pela comunidade. O militar imediatamente chamou o reforço policial.

No local, o suspeito foi surpreendido em um escadão fazendo propostas de teor sexual à criança. Ao perceber que seria detido, tentou fugir, mas foi alcançado, imobilizado e preso. Uma nota de R$?5 que supostamente havia sido usada para atrair a criança foi encontrada junto à vítima.

A Polícia Militar destacou a pronta reação do sargento e elogiou o espírito colaborativo da população: “A PMMG reafirma seu compromisso em proteger a sociedade e ressalta a relevância da cooperação entre comunidade e polícia para evitar crimes e preservar a segurança de todos”.