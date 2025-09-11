Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (10), na BR-494, em São João del-Rei, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária. Segundo a corporação, o condutor de um GM/Vectra preto não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, praticando direção perigosa.

Após cerco e bloqueio, o suspeito foi abordado e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemação. Durante as buscas, os policiais encontraram duas barras, um tablete e duas porções de maconha, quatro porções de cocaína, uma arma de fogo, duas munições calibre 12, uma réplica de arma, um celular e R$ 13,3 mil em dinheiro.

O veículo, as drogas e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, junto com o preso.