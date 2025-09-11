Um homem de 24 anos foi condenado a 23 anos e sete meses de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado após uma briga de torcidas em Moeda, na região Central de Minas.

O caso aconteceu em outubro de 2023, durante uma partida no estádio municipal Moedão. O réu esfaqueou dois torcedores rivais, matando um deles e ferindo outro, que sobreviveu após atendimento no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O Tribunal do Júri reconheceu que o crime foi motivado por rivalidade entre torcidas e que o autor agiu de forma a dificultar a defesa das vítimas. O condenado respondeu ao processo preso preventivamente e continuará detido, sem direito a recorrer em liberdade.