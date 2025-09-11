Na tarde de quarta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um casal, de 20 e 21 anos, por tráfico de drogas em Alfredo Vasconcelos. A ação ocorreu na BR-040, no bairro Araújo, após denúncias de que o homem estaria comercializando entorpecentes na cidade.

Durante a abordagem, nada foi encontrado com o suspeito, mas com a namorada foram localizados quatro papelotes de maconha escondidos no gesso do braço direito. A jovem afirmou que a droga pertencia ao namorado, enquanto ele disse que era para consumo do casal.

Ambos foram presos, tiveram os celulares apreendidos e foram encaminhados para a delegacia.