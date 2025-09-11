Na quarta-feira (10), a Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de G.R.M., no bairro Rio Preto, em São Sebastião da V. Alegre.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, 37 munições calibre .38 intactas, duas munições calibre 12 intactas, cinco cartuchos calibre .32 vazios, frascos com pólvora e chumbos, além de uma maleta de acondicionamento de arma e documentos relacionados ao armamento.

Todo o material foi recolhido e entregue à autoridade competente para as providências legais.