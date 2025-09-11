Uma perseguição policial em alta velocidade, iniciada na rodovia BR-494, resultou na prisão de um homem de 22 anos, em São João del Rei, e na apreensão de drogas e outros materiais ligados ao tráfico ilícito. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (10) e movimentou equipes da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, a ação começou quando um veículo demonstrou atitude suspeita ao avistar o patrulhamento na BR-494. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga perigosa em direção ao perímetro urbano da cidade. Durante a perseguição, o condutor fez manobras arriscadas e chegou a tentar colidir com a viatura, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres.

A fuga terminou no bairro Cidade Verde, em uma rua sem saída, onde o suspeito abandonou o carro e tentou escapar a pé. A tentativa de fuga foi frustrada pelos policiais, que o detiveram após um confronto físico. Tanto o suspeito quanto um dos militares sofreram escoriações e foram levados à UPA para atendimento médico.

No interior do veículo, a polícia encontrou barras e tabletes de maconha, porções de cocaína e um celular. As investigações continuaram na residência do suspeito, onde os militares, com autorização de um familiar, encontraram e apreenderam mais porções de maconha, uma arma de fogo artesanal calibre 12, munições, uma balança de precisão, uma faca com vestígios de droga, materiais para embalagem, um simulacro de arma de fogo e R$ 13.300,00 em dinheiro.

O homem preso e todo o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial para as devidas providências.