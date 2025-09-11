Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagrou a Operação Liga de Delos em diversos bairros do município de Além Paraíba. A ação, que visou reforçar a segurança pública e combater o crime organizado na região, contou com a participação de aproximadamente 90 policiais militares, distribuídos em várias frentes operacionais.

A operação teve como objetivo o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário. A atuação contou com o apoio de diversas unidades especializadas da PMMG, incluindo militares da 159ª Companhia de Tropa Móvel do 68º Batalhão, reforço da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (Juiz de Fora), além do suporte aéreo do helicóptero Pegasus da 4ª BRAVE e do trabalho do cão farejador da ROCCA.

Resultados da Operação

A ação resultou na prisão de 6 suspeitos e na apreensão de diversos materiais ilícitos, reforçando o comprometimento da PMMG com a segurança da população. Confira os principais itens apreendidos: