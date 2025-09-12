O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar deflagraram nesta quinta-feira (11) a operação Delos contra o tráfico de drogas em Além Paraíba, na Zona da Mata. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão.

A ação resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de drogas (maconha e cocaína), armas, munições, 14 celulares, equipamentos de comunicação e balanças de precisão.

As investigações identificaram a atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP), originária do Rio de Janeiro, em conflito com o Comando Vermelho (CV) pela disputa de pontos de tráfico no município. Segundo o MPMG, o grupo utilizava armamento de alto poder e intimidava a população, aumentando a sensação de insegurança na região.