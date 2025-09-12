Na noite de quinta-feira (11), dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Viçosa/MG. A ocorrência foi registrada por volta das 18h15, no Lugarejo Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou um veículo VW Golf entrando rapidamente em uma estrada vicinal, o que levantou suspeita. Foi iniciado acompanhamento e solicitado apoio do Tático Móvel. O carro foi abordado e, durante buscas, os militares encontraram:

02 rifles calibre .22

59 munições calibre .22

08 munições calibre .36

01 carregador calibre .22

Os dois ocupantes do veículo foram presos e encaminhados para a delegacia, juntamente com o material apreendido.