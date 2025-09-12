A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos na noite desta quinta-feira (11), após denúncias de que ele estaria com um cano de ferro e teria efetuado um disparo contra uma placa de sinalização no centro da cidade de Congonhas.

Populares informaram a polícia sobre a ação do suspeito, que teria perfurado uma placa de trânsito. Em patrulhamento na região, a PM localizou e abordou o indivíduo.

Com ele, foram encontrados uma faca artesanal, um cano de ferro e seis artefatos explosivos caseiros, feitos com fita adesiva, sacolas plásticas e bolas de gude.

O homem confessou aos policiais que usou os explosivos dentro do cano de ferro para disparar contra a placa. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma e dano ao patrimônio. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.