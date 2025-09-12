A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em uma residência localizada na rua Acre, bairro Jardim Bandeirantes, cidade de Barroso, durante a manhã desta sexta-feira (12).

No local, foi encontrado um homem já sem vida, com ferimento na região da cabeça. Outro indivíduo, que apresentava lesão na perna e ferimentos no rosto, recebeu atendimento médico e foi conduzido ao hospital.

As primeiras informações indicam que o crime ocorreu após consumo de bebidas alcoólicas e de uma briga dentro do imóvel, ocupado de forma irregular. Durante a confusão, houve luta corporal e, em seguida, um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima fatalmente.

Após diligências, a Polícia Militar localizou e prendeu dois suspeitos, que seriam pai e filho, por envolvimento direto no crime. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para localizar a arma de fogo utilizada. Quaisquer informações úteis podem ser transmitidas através dos telefones 190 ou disque-denúncia 181.