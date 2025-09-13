O Procon interditou, nesta quinta-feira (11), um bar em Uberaba após constatar graves irregularidades sanitárias e de defesa do consumidor. A ação contou com apoio da Vigilância Sanitária, do Centro de Controle de Zoonoses, da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Durante a vistoria, foram encontrados mais de 300 kg de carnes sem identificação, produtos vencidos, alimentos em decomposição, bebidas sem rótulo e cachaça artesanal sem registro. O local também apresentava sujeira extrema, mofo, acúmulo de lixo e infestação de ratos e baratas.

Os fiscais apreenderam e inutilizaram os alimentos impróprios, além de recolherem 16 recipientes de gás GLP irregulares. O dono do bar foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo e maus-tratos de animais.

O estabelecimento ficará interditado por tempo indeterminado e só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades. O responsável foi autuado e responderá a processo administrativo, podendo ser multado.