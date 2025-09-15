A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sexta-feira (12), 1.000 pinos de cocaína e cerca de 30 litros de lança-perfume durante fiscalização no km 784 da BR-116, em Leopoldina.

A droga foi encontrada no porta-malas de um VW após os dois ocupantes do veículo, de 25 e 34 anos, apresentarem nervosismo e informações contraditórias. Segundo a PRF, eles relataram que buscaram as substâncias no Rio de Janeiro e as entregariam em Leopoldina.

Os suspeitos, as drogas e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde o caso será investigado.

