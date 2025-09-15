Na tarde de domingo (14), por volta das 16h, a Polícia Militar prendeu J.P.S.M., de 21 anos, na Av. Pedro Dutra Nicácio Neto, bairro Bela Vista, em Cataguases/MG, após denúncia de ameaça contra sua ex-namorada.

Durante a abordagem, o suspeito negou possuir arma de fogo. No entanto, os policiais localizaram uma garrucha calibre 32 e uma munição escondidas na residência do autor, que poderiam ser usadas contra a vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a arma apreendida, à Delegacia de Plantão de Leopoldina para as providências legais.