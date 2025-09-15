Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na tarde do último sábado (13), em Leopoldina, após ser encontrada transportando 15 quilos de skunk, conhecido como "super maconha", em uma mala. A prisão ocorreu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na BR 267, no km 07.

Policiais militares abordaram um táxi e notaram o nervosismo da passageira. Durante a revista no veículo, foram encontradas 20 barras de skunk, totalizando aproximadamente 15 kg.

A jovem confessou que receberia R$ 3 mil para transportar a droga. Segundo o seu relato, ela saiu da cidade de Irecê, na Bahia, com destino ao Rio de Janeiro. A autora, que não tinha passagens anteriores pela polícia, foi presa em flagrante por tráfico ilícito de drogas e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.



