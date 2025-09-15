A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (12), o autor de uma tentativa de homicídio no bairro São João, em Conselheiro Lafaiete. Um homem de 45 anos foi encontrado com ferimentos na cabeça, pescoço, rosto e braço, causados por golpes de faca. A agressão ocorreu na via pública.
Segundo testemunhas, o crime foi motivado por ciúmes. O autor, que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira de 20 anos, teria atacado o padrasto dela. Além de esfaquear a vítima, ele também ameaçou a ex-namorada.
O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada no crime também foi apreendida. A polícia informou que o suspeito já possui passagens por tráfico de drogas, furto, roubo e violência doméstica.
A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada a um hospital, onde recebeu atendimento médico.
