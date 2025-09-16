Zoe, Bud e Ivy, cães que atuaram na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), estão aposentados e à procura de um novo lar. A iniciativa, chamada Adote um Herói, busca famílias dispostas a acolher os animais e oferecer uma aposentadoria tranquila.

A prioridade de adoção é para os servidores da Coordenação de Operações com Cães (COC), mas interessados externos podem participar do processo. Para se candidatar, é necessário enviar nome completo, endereço e telefone para o e-mail coc.coe.pcmg@gmail.com .A equipe da COC fará contato para agendar entrevista presencial.

