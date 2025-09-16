A Prefeitura de Matias Barbosa, por meio do Departamento de Educação e em parceria com o Grupo de Mobilização do PVE, lançou a campanha “Doe Histórias”.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar livros infantis e infantojuvenis — com temas como: histórias, contos e aventuras — para presentear as crianças durante a tradicional festa do dia 12 de outubro.

A arrecadação acontece até 30 de setembro, com pontos de entrega em todas as Escolas Municipais e no próprio Departamento de Educação. A Prefeitura alertou que não serão aceitos livros didáticos ou em mau estado de conservação.

Segundo a Administração, mais do que arrecadar livros, a campanha busca incentivar a leitura e a imaginação, proporcionando momentos de diversão e aprendizado às crianças do município.