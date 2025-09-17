Na noite de terça-feira (16), por volta das 23h15, a Polícia realizou uma operação no bairro Quincas Tibúrcio, em Andrelândia, resultando na apreensão de drogas e uma arma de fogo.

Durante a ação, uma adolescente de 17 anos foi flagrada entregando drogas a um motociclista e escondendo pinos de cocaína em um matagal. Foram encontrados 46 pinos da substância com a menor.

Em diligências posteriores, um jovem de 23 anos também foi localizado no bairro Fábricas. Na residência dele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições intactas, 11 munições adicionais e mais 30 pinos de cocaína.

A adolescente foi apreendida e o jovem preso em flagrante, sendo ambos levados à Delegacia de São João del-Rei para os procedimentos legais.

