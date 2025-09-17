Na noite de terça-feira (16), por volta das 21h33, a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Rua Francisco de Souza Fortes, bairro Nova Era, em Viçosa.

Durante patrulhamento tático, os policiais observaram movimentação suspeita e perceberam que drogas estavam sendo arremessadas pelos fundos de um imóvel. Durante a abordagem e buscas, foram apreendidas:

  • 23 pinos de cocaína
  • 1 porção maior de cocaína
  • 34 buchas de maconha
  • 6 tabletes de maconha
  • 40 pedras de crack
  • 9 comprimidos de ecstasy
  • 1 rádio comunicador
  • 2 câmeras de monitoramento
  • 5 celulares
  • R$ 500,00

Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.

Foto: PMMG - Itens apreendidos

