Na noite de terça-feira (16), por volta das 21h33, a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Rua Francisco de Souza Fortes, bairro Nova Era, em Viçosa.

Durante patrulhamento tático, os policiais observaram movimentação suspeita e perceberam que drogas estavam sendo arremessadas pelos fundos de um imóvel. Durante a abordagem e buscas, foram apreendidas:

23 pinos de cocaína

1 porção maior de cocaína

34 buchas de maconha

6 tabletes de maconha

40 pedras de crack

9 comprimidos de ecstasy

1 rádio comunicador

2 câmeras de monitoramento

5 celulares

R$ 500,00

Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.

Tags:

Drogas | Presos | Tráfico