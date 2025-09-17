Na noite de terça-feira (16), por volta das 21h33, a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Rua Francisco de Souza Fortes, bairro Nova Era, em Viçosa.
Durante patrulhamento tático, os policiais observaram movimentação suspeita e perceberam que drogas estavam sendo arremessadas pelos fundos de um imóvel. Durante a abordagem e buscas, foram apreendidas:
- 23 pinos de cocaína
- 1 porção maior de cocaína
- 34 buchas de maconha
- 6 tabletes de maconha
- 40 pedras de crack
- 9 comprimidos de ecstasy
- 1 rádio comunicador
- 2 câmeras de monitoramento
- 5 celulares
- R$ 500,00
Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.