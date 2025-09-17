Um homem, de 29 anos, foi atingido por tiros enquanto estava na via pública, na manhã dessa terça-feira (16) na Avenida Pedro Dias Lopes, no Centro de Canaã.

De acordo com informações da PM, dois indivíduos em uma motocicleta azul, sem placas, se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. Surpreendido, o homem correu em direção à sua residência, sendo perseguido pelos suspeitos, que continuaram a ação até o momento em que a vítima foi atingida.

Após ser baleado, o homem foi socorrido por populares e encaminhado à Policlínica Municipal. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário encaminhá-lo para uma unidade hospitalar de maior complexidade.

A perícia técnica foi acionada e esteve no local, recolhendo cápsulas de munição de calibre .40. Embora diligências tenham sido realizadas na tentativa de localizar os autores do crime, até o momento, os suspeitos não foram encontrados.

As motivações do crime ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil segue investigando o caso. O estado de saúde da vítima não foi informado, mas ele permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização dos autores seja repassada por meio dos canais de denúncia.