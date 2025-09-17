A Polícia Militar prendeu três indivíduos em flagrante na manhã desta quarta-feira (17) por tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo no bairro Nova Era, em Viçosa.

Durante patrulhamento na rua Honorina de Jesus, por volta das 9h30, a PM abordou um suspeito já conhecido pelo envolvimento com o tráfico. A ação policial resultou na identificação de um local de comércio de drogas.

No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou se desfazer do material, mas a polícia conseguiu apreender:

- Uma espingarda

- 14 buchas de maconha, uma porção de maconha, dois pinos de cocaína e duas pedras de crack

- R$ 234 em dinheiro

- Uma câmera de videomonitoramento, três celulares e pinos vazios.





