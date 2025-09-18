A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (17), três suspeitos de envolvimento no furto de joias avaliadas em mais de R$ 200 mil em Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado. A ação fez parte da Operação Aurum e cumpriu mandados de prisão e busca em Belo Horizonte e Contagem.

O crime ocorreu entre os dias 30 e 31 de agosto, quando os autores arrombaram imóveis vizinhos e abriram buracos nas paredes para acessar a joalheria. Segundo o delegado Marcus Vinícius Vieira Rodrigues, o homem de 33 anos preso é apontado como o responsável pelo planejamento e monitoramento da ação. Os outros dois, de 40 e 47 anos, são suspeitos de executar o furto.

Um quarto investigado, acusado de tentar vender parte das joias em uma loja virtual, segue foragido. Durante as buscas, celulares e roupas dos suspeitos foram apreendidos e serão analisados para dar continuidade às investigações.

Tags:

Furto | Joalheria | operação