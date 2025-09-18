Na tarde de quarta-feira (17), um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas no lugarejo Mandinga, distrito de São Sebastião de Campolide, em Antônio Carlos.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes. Ao ser abordado, ele admitiu ter maconha em casa e autorizou a entrada dos militares, entregando um invólucro com mais de 40 gramas da droga e uma balança digital.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Tags:

Droga | Drogas | Preso | Tráfico | tráfico de drogas